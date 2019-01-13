Minderin Sultanları Türkiye üçüncüsü

TÜRKİYE Büyük Kadınlar Güreş Şampiyonası'nda Kepez Belediyespor'dan 'Minderin Sultanları' Türkiye üçüncülüğü aldı. Yalova'nın ev sahipliğinde gerçekleşen şampiyonada 10 kategoride ve 5 sıklette yapılan müsabakalara 17 ilden 79 sporcu mindere çıktı. İki gün süren müsabakalar sonrası dereceye giren güreşçiler ödüllerini aldı.

5 BİRİNCİLİK BİRDEN GELDİ

Yalova 90. Yıl Spor Salonu'ndaki şampiyonada Kepez Belediyesporcuları damga vurdu. 53 kiloda Zeynep Yetgil altın madalya kazanırken, 57 kiloda ise Mehlika Öztürk birinci oldu. 62 kiloda milli güreşçi Elif Jale Yeşilırmak şampiyonluk sevinci yaşadı. Bir diğer milli sporcu Buse Tosun 68 kiloda, Ayşegül Özbeğe ise 76 kiloda birincilik elde etti. Takımlar sıralamasında Kepez Belediyesi 72 puan ile, Enka ve Yalova Altınova Tersaneler Kulübü'nün ardından üçüncü sırada yer aldı.