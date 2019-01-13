Patara’da ziyaretçi sayısında rekor kırıldı

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Antalya'nınKaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'ni 2018 yılında 303 bin 575 kişi ziyaret etti. Likya Birliği'nin başkenti ve en önemli kentinden biri olan Noel Baba'nın doğum yeri olarak kabul edilen Patara Antik Kenti'ni 2018 yılında 303 bin 575 kişi ziyaret ederken, karşılığında 1 milyon 618 bin 348 gelir elde edildi. Bu ziyaretçi sayı ve sağlanan gelir, tüm zamanların rekoru oldu. Amerikan Anayasası'na ilham kaynağı olan Likya Birliği'nin meclis binasının bulunduğu Patara Antik Kenti'nde 31 yıl önce Prof. Dr. Fahir Işık tarafından arkeolojik kazı başlatıldı. Halen Prof. Dr. Havva İşkan Işık tarafından sürdürülen kazılarda ortaya çıkarılan Likya Birliği Meclisi Binası, TBMM tarafından restore ettirildi. Antik kentte kazılarda ortaya çıkarılan ana cadde, şehir takı, hamamlar, Neron Feneri, Patara Antik Tiyatrosu ve Bazalika gibi yapılar yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.