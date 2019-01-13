Sürpriz teklif duygulandırdı

Antalya'da cep telefonu firmasında yönetici olan Onur Suzer (29), aynı firmada müşteri temsilcisi olan kız arkadaşı Aylin Düzalan'a (26), iş çıkışında sürpriz evlilik teklifinde bulundu. Aşık Mahzuni Şerif Parkı'na, "Aylin'im, tüm ömrüne talibim, benimle evlenir misin?" yazılı pankart asan Onur Suzer, mumlarla da yere kalp yaptı.

KUTLAMA PASTASI KESTİLER

Aylin Düzalan, pankartı görünce duygusal anlar yaşadı. Pankartın önünden diz çöken Onur Suzer, kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu. Duygusal anlar yaşayan Aylin Düzalan, 'evet' diye yanıt verdi. Kız arkadaşının parmağına yüzük takan Onur Suzer, çiçek vererek sarıldı. Genç çift özel hazırlanan pastayı keserek mutluluklarını arkadaşlarıyla paylaştı.