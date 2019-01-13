Taraftar tepkili

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Antalyaspor'a gelir getirecek imar değişikliği talebine CHP'li meclis üyelerinin engelleme girişimine bir tepki de Antalyaspor taraftarından geldi. Antalyaspor'un taraftar grupları sert açıklamalar yaptı. 07 Gençlik açıklamasında,ifadelerini kullandı.