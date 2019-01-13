Taraftar tepkili

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Antalyaspor'a gelir getirecek imar değişikliği talebine CHP'li meclis üyelerinin engelleme girişimine bir tepki de Antalyaspor taraftarından geldi. Antalyaspor'un taraftar grupları sert açıklamalar yaptı. 07 Gençlik açıklamasında, "Konu Antalyaspor olduğu zaman tek gayemiz Antalyaspor'un çıkarlarını göz önünde bulundurmak olur. Bugün Antalyaspor kulübünün menfaatlerini hiçe sayanlar yarın bizlerin arasında Antalyaspor hepimizin demesin. Antalyaspor her türlü siyasi partiye gönül vermiş insanların ortak paydasıdır. Bundan sonraki süreçte takımımıza fayda sağlayacak bu tür olanakların oylamasında Antalyaspor'u düşünmeniz tek temennimizdir"
ifadelerini kullandı.