20 gün sonra ölüsü bulundu

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Antalya'nınAksu ilçesinde 20 gündür kayıp olarak aranan adamın cansız bedeni, mahallenin içerisinden geçen su deresinde bulundu. Su üzerinde bulunan cesedin çıkarılışını izlemek isteyen vatandaşlar yüksek alana çıkarak yaşananları takip ettiler. Bazı vatandaşların çalışmaları elinde çekirdekle izlemesi dikkat çekti. Olay, Aksu ilçesi Hacıaliler Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yaşayan ve geçimini hurdacılık yaparak karşılayan Allahverdi Arıbaş (52) için çocukları polise 25 Aralık'ta kayıp başvurusunda bulundu. Arıbaş'ın cesedi 20 gün sonra dün öğle saatlerinden bulundu. Dereden alınarak, köprünün üzerine konulan ceset, yakınları tarafından teşhis edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.