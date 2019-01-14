Avukata saldırıya 15 yıl hapis cezası

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Antalya'nınAlanya ilçesinde Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde avukat Muhammed Hüsnü Sert'in ikamet ettiği evine silahla giren zanlı Şakir Ç.'a 15 yıl 2 ay hapis cezasına çaptırıldı. Bin 200 TL Adli para cezası da alan Şakir Ç. tutuklu bulunduğu Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.Olay 15 Ekim 2017 tarihinde Şekerhane Mahallesi'nde meydana geldi. Avukat Hüsnü Sert'in (30) evine giden çantacı Şakir Ç. (57) silahındaki mermileri boşaltı. Olayda yaralanan olmazken, silahının tutukluk yapmasını fırsat bilen Sert'in akrabaları Şakir Ç.'yi etkisiz hale getirerek polise teslim etti. Şakir Ç., avukatın evine 5 kez icraya geldiğini ve icra memurlarıyla 4 klimasını sökerek götürdüğünü belirterek, "Bana 'donuna kadar alacağım' dedi. Ağrıma gitti. Pişmanım" dedi.