Değişim böyle başladı

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Antalya İl Başkanlığı tarafından 'Dünden Bugüne, AK Parti Antalya Vefa Buluşması' gerçekleşti. Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleşen vefa buluşmasına AK Parti'de görev yapan, kuruluşunda emeği geçen kişiler anılırken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra çok sayıda partili katıldı. Buluşmada partide görev yapan kişilerin yer aldığı video büyük beğeni topladı.Vefa buluşmalarına önem verdiğini belirten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da 3'üncü kez vefa buluşmasına katıldığını hatırlattı. Eski il başkanı ve mevcut İl Başkanı İbahim Ethem Taş'ın babası Hamza Taş'ın Antalya siyasetine damga vurduğunu belirten Çavuşoğlu, "Kurucu olduğum zaman elimde bir çanta ile birlikte Antalya teşkilatları kurmak amaçlı geldim. O gece 32 kişi olduk. Çevremizdeki kişilere katılmaları için davette bulunduk fakat bu partiyi kapatacaklar, Recep Tayyip Erdoğan'ı hapse atacak diye bize katılmayanlar oldu" dediAK Parti iktidarı döneminde Antalya'nın baştan aşağıya değiştiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "60 kişilik sınıflardan 20 kişilik sınıflarda eğitim veriliyor. Antalya'da 1 üniversiteden 5 üniversiteye taşıdık. Bizden önce 2 tünel vardı şimdi her yerde tünel var. Antalya'yı her yere bağlayan yollar var. SSK hastanesinin önünde insanlar ilaç alamak için yatardı. Bugün şehir hastanesinin temelini atma durumundayız" dedi. AK Parti'den önce Antalya'nın karanlık bir şehir olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Şimdi aydınlık bir şehir oldu. Dünyada en çok turisti ağırlayan ilk 5 şehir arasına girdi" dedi.Antalya'nın değişip dönüştüğünü ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Büyükşehir Belediyemiz 2005-2009 yıllarında hizmetleriyle belediyecilik nedir gösterdi. Ama şunu da unutmayalım 2009- 20014 arası karanlık yıllar yaşadı. Bunun acısını siyasi olarak çektik ama bedelini Antalya ödedi. 5 yıllık hasarın giderilmesinin üzerine büyük bir vizyon koyduk. Kepez en geri kalmış merkez ilçeydi. Bugün ise Kepez en ileri düzeyde gelişmiş merkez ilçemiz oldu. Elmalı tarihi kimliğini ortaya çıkarırken gelişmeye de yaşadı. Gazipaşa modern bir şehir oldu. AK Parti belediyeciliği olduğu yerler ve diğerleri karılaştırıldığında fark belli oluyor" dedi.Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 2003 yılında ani bir şekilde AK Parti bünyesine katıldığını belirtirken ilk dönemler yaşadığı eksikleri teşkilatların desteği ile kapattığını söyledi. Türel, "Antalya'ya dönemimizde tarihi hizmetlerde bulunduk. Yolumuza hız kesmeden devam etmek zorundayız. Biz kaybedersek Antalya kaybedecek. Bunu geçmişte yaşadık, biz olmadığımız 5 sene Antalya 15 yıl geriye gitti. Biz kazanınca Antalya kazanıyor" dedi.AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Türkiye'nin çıkmaza girdiği dönemde Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hiçbir şey eskisi gibi olamayacak' diyerek 72 arkadaşıyla AK Parti'yi kurduklarını belirtti. Antalya'da 32 kişinin bir araya gelmesiyle AK Parti'nin teşkilatlarının kurulduğunu söyleyen Taş, "Bu davaya kuruluşundan günümüze kadar birçok kişi emek verdi. Bugün Antalya'da 360 bin üye ve yüzde 40 oy oranına ulaşan bir AK Parti var" açıklamasında bulundu.