Hemşire adayları tiyatro sahneledi

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AntalyaAkdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Tiyatro Topluluğu, 'Kalpten Kalbe' adlı oyun ile Korkuteli- Küçükköy İlkokulu'nun minik öğrencileri ile buluştu. Hemşire adayı öğrenciler sosyal sorumluluk faaliyetlerinin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirerek, "Hemşireliğin sadece tedavi ve hasta bakımından ibaret olmadığını çevremize anlatmak istiyoruz" dedi.Sanatla insanların ruhuna ve hayatına dokunmak istediklerinin altını çizen öğrenciler, "Bu tarz sosyal faaliyetler bizi de ruhen rahatlatıyor ve hemşirelik mesleğimizi yaparken motivasyonumuzu artırıyor" dedi. Oyuna gösterilen ilginin kendilerini motive ettiğini anlatan hemşire adayları, bu tarz sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerini söyledi.