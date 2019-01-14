Salda’da sezon sevinci

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Burdur'unYeşilova ilçesindeki Salda Kayak Merkezi'nde sezon açıldı. Sezon açılışına Vali Hasan Şıldak, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu da katıldı. Vali Şıldak, Burdur'un turizm potansiyeli açısından son derece yüksek değerlere sahip olduğunu belirterek, "Salda Kayak Merkezi kış sporları için çok uygun bir ortama sahip. Hem başlangıç, hem orta ve hem de profesyonel düzeydeki kayak sporuyla ilgilenen sporseverler için son derece elverişli koşullara sahip" dedi.Bu yıl Salda Gölü ve Salda Kayak Merkezi'ne önemli ölçüde ziyaretçi gelmesini beklediklerini vurgulayan Şıldak, "Hem kayak merkezimizin, hem de Salda Gölü çevresinde, devlet ve özel sektör işbirliği ile turizm potansiyeli ortaya çıkacak ve çok önemli bir istihdam kaynağı oluşacak" diye konuştu.