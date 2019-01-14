Serik’te su baskını

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Serik ilçesinde yaklaşık 24 saat aralıksız süren sağanak ilçede zarar neden oldu. Yoğun yağış nedeniyle Merkez Mahallesi'ndeki bir apartmanın istinat duvarı park halindeki kamyonun üzerine yıkıldı. Tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'nun otoparkı da sular altında kaldı. Köprüçay Irmağı'nın taşması nedeniyle portakal bahçeleri suyla dolarken, ırmağın kıyısındaki restoranların oturma bölümüne kadar su seviyesi yükseldi.Sarıabalı, Bucakköy, Karataş ve Akbaş mahalleleri grup yolunda da heyelan meydana geldi. Bazı bölgelerde tarım arazileri, plastik seralar ve açık alanda ekili ürünlerde zarar meydana geldi. Belkıs, Belek, Karadayı, Kürüş ve Sarıabalı mahallelerinde birçok yerde su baskını yaşandı.