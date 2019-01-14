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Turp yiyin turp gibi olun

Giriş Tarihi: 14.1.2019
Turp yiyin turp gibi olun
Antalya Final Okulları tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen velileri bilgilendirme seminerinin 4'üncüsünün konuğu İç hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay oldu. Karatay'la Sağlıklı Beslenme konulu seminer çok sayıda velinin katılımı ile gerçekleştirildi. Her türlü şeker ve tatlının zehir olduğunu belirten Karatay, rafine olmuş, işlem görmüş tuz, şeker ve unun bağırsaklardaki kötü bakteri, virüs ve mikropların arttığını vurguladı.

ESPRİLİ SUNUM
Sunumunu çeşitli örnekler ile keyiflendiren Prof. Dr. Karatay, "Fıstık yiyin fıstık gibi olun, turp yiyin turp gibi olun" diyerek doğal beslenmenin önemine dikkat çekti. Karatay daha sonra gıda güvenliği konusunda 'Beyaz Bayrak' alan okulun mutfağını inceledi.
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Turp yiyin turp gibi olun
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