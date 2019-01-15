Antalya kırgın

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin dünya çapındaki en prestijli spor organizasyonları arasında bulunan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun, 55'inci yılında hem takvimi hem de güzergahı değişti. Yıllardır Antalya / Alanya çıkışlı olan tur, geçen yıl Konya çıkışlı hale getirilirken bu yıl da Marmara Bölgesi'ne kaydırıldı. 16-21 Nisan 2019 tarihleri arasında yine World Tour kapsamında fakat bu kez başka bir rotada sporseverlerle buluşacak. 1963'te 'Marmara Turu' adıyla başlayan, 1965'te uluslararası nitelik kazanan ve 1966'da ilk defa Cumhurbaşkanlığı makamı himayesinde gerçekleştirilen yarış, 55'inci yılında yine Marmara Denizi çevresinde, ilk rotasına benzer bir güzergâhta koşulacak.Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, tarih ve rota değişikliğinin TUR'u daha cazip hale getireceğini söyledi. Son yıllarda yarışın genellikle Akdeniz ve Ege kıyıları boyunca düzenlendiğine dikkat çeken Küçükbakırcı, çeşitli illerden gelen yoğun talepler sonrası TUR'u farklı bölgelere taşımaya, bu bölgelerimizdeki tarihi ve doğal zenginliklerimizi de bisiklet sayesinde dünyaya tanıtmaya karar verdiklerini belirtti. Küçükbakırcı, bu uygulamaya Marmara bölgesinde yapılacak organizasyonla başlanacağını açıkladı.Başkan Küçükbakırcı, "Turumuz daha önceki yıllarda farklı bölgelerimizde de yapılıyordu. Biz bunu geri getirmek istiyoruz. Bu büyük bisiklet şölenini yurdumuzun dört bir yanına taşımak arzusundayız. 2019'da aynı ilk senemizde olduğu gibi Marmara Turu'na benzer, 'nostaljik' bir rota belirledik. İstanbul'dan yola çıkacak ekipler; Tekirdağ, Eceabat, Çanakkale, Edremit, Balıkesir, Bursa, Sakarya istikametini takip ederek yine İstanbul'da finiş görecekler. Önümüzdeki yıllar için Karadeniz bölgemizi kat ederek başkent Ankara'da bitecek bir rota üzerinde de çalışıyoruz" dedi.