Başdeğirmen’den ekonomi zirvesi

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AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, adaylık için başkanlık görevinden istifa ettiği Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. ITSO Başkan Vekili Mustafa Tutar, Meclis Başkanı Osman Şahlan ile yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette AK Parti Belediye Başkan Adayı Başdeğirmen, projelerini paylaştı.İş dünyası ile her zaman istişare içinde çalışacaklarını belirten Başdeğirmen, "15 yıldır ITSO'nun bayrağı altında çok güzel hizmetler yaptık, güzel yatırımlara öncülük ettik. Belediye Başkanı olarak görev aldığımızda işbirliği içinde yapılabilecek çok daha fazla iş olduğunu biliyoruz. Artık önünüze hiçbir engel gelmeden belediye ile birlikte işbirliği içerisinde hizmet edeceğiz" dedi.ITSO Başkan Vekili Tutar da belediye ile istişare içinde olmak istediklerini kaydetti. Isparta'nın pomza taşı potansiyeline değinen Tutar, "Isparta Belediyesi öncülüğünde bimsblok üretimi özel sektöre de açılmalıdır. Ticari kooperatifçilik yöntemiyle halkımızı bu işe ortak edilmelidir" dedi. Tutar, yatırımcı için uygun arazi sağlanmasını da istedi.