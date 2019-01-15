Çiftçiye yardımcı robot

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Antalya Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki (BİLSEM) özel yetenekli öğrenciler elektronik atıklardan robot üretti. Atıkların geri dönüşümünü sağlamak amaçlı hayata geçirilen projede kurumlardan topladıkları elektronik atıklarla 'Atıktan robota, robottan toprağa' adlı tohum ekme robotunu üreten dahiler projelerini TÜBİTAK yarışmasına gönderdi. İnsan eli değmeden tohum ekerek uzaktan kontrol edilebilen robota şimdiden talep geldi.'İsraf etme dönüştür' projesi kapsamında elektronik atıkları değerlendiren üstün BİLSEM'li öğrenciler Türkiye'nin ilk yerli ve milli tohum ekme robotunu yaptı. Geliştirilen yazılım sayesinde telefondan kontrol edilebilen robot her türlü tohumu insan gücüne ihtiyaç duyulmadan ekebiliyor. Tohum atma hızı, aralığı ve süresi ayarlanabilen robot, zorlu arazi koşullarında da ilerleyebiliyor.Projenin ortaya çıkma sürecini anlatan bilim teknolojileri öğretmeni Hatice Küpeli, "Öğrencilerimizle tarım teknolojilerini incelemek üzere Antalya'da tarım fuarını ziyaret ettik. Fuardaki makinelerin neredeyse tamamının ithal olduğunu görünen öğrencilerimiz buna üzüldü. Yerli bir tarım robotu yapmak istediler" dedi.Proje koordinatörlerinden öğretmen İbrahim Kuru ise yapılan robota şimdiden talep geldiğini söyledi. Robotun saha denemelerini tarım sektörünün önde gelen üreticileriyle yaptıklarını anlatan Kuru, "Çiftçiler düşük maliyetli ve yerli üretim bir robotun uzaktan tohum ekmesine hayran oldu. Özellikle fide üreticileri şimdiden robot için talepte bulundu" ifadelerini kullandı.Robot projesine imza atan Abdülkadir Kahraman ve Hayim Egemen Güler ise Türkiye'nin kendi helikopterini üretir konuma gelmesinin kendilerine özgüven verdiğini söyledi. Öğrenciler, "Ülke olarak teknoloji konusunda dünya ile yarışıyoruz. Bunu bir adım ileriye taşımak için biz gençlere görev düştüğünün farkındayız. İthalatın yoğun olduğu alanlarda milli ve yerli teknoloji geliştirme projelerimize devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.