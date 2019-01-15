Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Destek herkesin görevi olmalıdır

Destek herkesin görevi olmalıdır

Giriş Tarihi: 15.1.2019
Destek herkesin görevi olmalıdır
ANTALYASPOR Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Kırmızı- Beyazlılara gelir sağlayacak plan değişikliği ile ilgili yaşanan tartışmaların ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

ŞEHRİN MARKA DEĞERİ
Öztürk, "Son günlerde Antalyaspor'umuz hakkında yapılan açıklamalar ve gelişmeler tarafımca üzüntüyle takip edilmektedir. Antalya'mızın en büyük marka değeri olan Antalyaspor'umuza destek vermek tüm şehrin ve özellikle şehrin önde gelenlerin en büyük görevidir" dedi.

TEK ANTALYASPOR VAR
Öztürk, "Bu görevin de ne kadar yerine getirebildiği yapılan icraatlar ile gösterilmelidir. Sonuç olarak bu icraatların takdiri de Antalyaspor camiası ve Antalya halkı tarafından en doğru şekilde değerlendirilecektir. Tek Antalyaspor'umuz var. Birlik olalım ve destek verelim" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Destek herkesin görevi olmalıdır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN