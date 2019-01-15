Destek herkesin görevi olmalıdır

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYASPOR Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Kırmızı- Beyazlılara gelir sağlayacak plan değişikliği ile ilgili yaşanan tartışmaların ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.Öztürk,dedi.Öztürk, "Bu görevin de ne kadar yerine getirebildiği yapılan icraatlar ile gösterilmelidir. Sonuç olarak bu icraatların takdiri de Antalyaspor camiası ve Antalya halkı tarafından en doğru şekilde değerlendirilecektir. Tek Antalyaspor'umuz var. Birlik olalım ve destek verelim" diye konuştu.