Destek herkesin görevi olmalıdır

ANTALYASPOR Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Kırmızı- Beyazlılara gelir sağlayacak plan değişikliği ile ilgili yaşanan tartışmaların ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. ŞEHRİN MARKA DEĞERİ
Öztürk, "Son günlerde Antalyaspor'umuz hakkında yapılan açıklamalar ve gelişmeler tarafımca üzüntüyle takip edilmektedir. Antalya'mızın en büyük marka değeri olan Antalyaspor'umuza destek vermek tüm şehrin ve özellikle şehrin önde gelenlerin en büyük görevidir"
dedi. TEK ANTALYASPOR VAR
Öztürk, "Bu görevin de ne kadar yerine getirebildiği yapılan icraatlar ile gösterilmelidir. Sonuç olarak bu icraatların takdiri de Antalyaspor camiası ve Antalya halkı tarafından en doğru şekilde değerlendirilecektir. Tek Antalyaspor'umuz var. Birlik olalım ve destek verelim" diye konuştu.