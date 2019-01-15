File ve torba modası

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Plastik alışveriş poşetleri tüm satış noktalarından ücretli hale gelmesi ile eskinin gözdesi 'file ve bez torbalar' yeniden gündeme geldi. Muğla'nın Fethiye ilçesinde plastik poşet kullanımının azaltılması çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla 'Filemi Örüyorum, Torbamı Dikiyorum' projesi başlatıldı. Açılan kursta kadınlar evlerinde kullanmadıkları etek, perde, penye, pantolonlardan oluşana eşyalar ile bez torba ve file üretiyor.Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ender Suat Tok, proje öncesinde vatandaşların internet üzerinden başvurularını aldıklarını, projeye vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Tok, "Kursa 142 kişi başvurdu. Bunların 42'si file, 94'ü bez torba için başvuru yaptı. Özellikle kullanılmayan bezleriyle geliyorlar ve usta öğreticinin gözetiminde üretim yapılıyor. Projenin 3 ay boyunca hafta sonları devam edecek" dedi.Kursiyerlerin ilk olarak kendi kullanacağı torbaları hazırladığını belirten Tok, ürettikleri diğer ürünlerin de sergilerle satılacağını ve ekonomilerine katkı sağlanacağını kaydetti. Kursa katılan ev hanımı Nurcan Küçükduran ise kursa boş zamanını değerlendirmek ve üretime katkı sağlamak amacıyla katıldığını söyledi. Küçükduran, "Eşimin gömleğinden çanta yaptım ve eşim bile çok şaşırdı" diye konuştu.