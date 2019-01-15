Gençler için sağlıklı yaşam

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Sağlıklı Yaşam Derneği'nin (SAYAD) 'Sağlıcakla Kal' projesi Mimar Sinan Kongre Merkezi'ndeki toplantıyla başladı. Kepez Belediye Başkanı Tütüncü, gençlerin önemine dikkat çekti. Tütüncü, "Gençlerimizi sokaktaki kötü alışkanlıklardan muhafaza edebilirsek, en iyi eğitime tabi tutarsak, kendi değerlerimizle buluşturabilirsek geleceğimizden emin oluruz" diye konuştu.SAYAD'ın çok önemli sosyal çalışmalar yürüttüğünün belirten Tütüncü, "Gençlerimizin de enerjilzsiyle ortaya farklı heyecan ve çok özel bir coşku çıkıyor" dedi. SAYAD Başkanı Bahattin Bayraktar, işbirliği çalışmaları için Kepez Belediye Başkanı'na teşekkür etti.