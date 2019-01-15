‘Hedefim Avrupa’

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Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ligdeki durumlarından Ozan Tufan'a, kadar bazı konularda açıklama yaptı. Yalçın, 5 maç oynadıklarını ve kötü bir performans çıkarmadıklarını söyleyerek, "Takımda bazı değişiklikler yapmak istiyoruz. 1 forvet, 1 stoper bir de Ozan Tufan'ı aldık" dedi. Ozan'ı kendisinin istediğini dile getiren Yalçın,şeklinde konuştu.Kariyer planlaması yapmanın Türkiye'de çok zor olduğuna dikkat çeken Yalçın, "Ben her zaman zorlu süreçlerde takım devraldım. Başarı kriteri kime göre, neye göre belli değil. Ülke futbolunda ne zaman ne olacağını kestirmek zor. Tabii ki hedefim büyük takımlara veya milli takıma gitmek. Hatta mümkün olursa Avrupa'ya gitmek istiyorum" ifadelerini kullandı.Yalçın: "VAR'ı destekliyorum. Bazen ceza sahası içindeki pozisyonlarda yorum konusunda sıkıntılar yaşanabiliyor. Benim rahatsız olduğum konu kırmızı kartlar" diye konuştu.