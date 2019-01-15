‘Hedefim Avrupa’

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ligdeki durumlarından Ozan Tufan'a, kadar bazı konularda açıklama yaptı. Yalçın, 5 maç oynadıklarını ve kötü bir performans çıkarmadıklarını söyleyerek, "Takımda bazı değişiklikler yapmak istiyoruz. 1 forvet, 1 stoper bir de Ozan Tufan'ı aldık" dedi. Ozan'ı kendisinin istediğini dile getiren Yalçın, "Genç yaşta çok ciddi sınavlar veriyor. Ona inanıyorum. Ozan gibi oyuncuları Türk futbolunun kaybetmemesi gerekiyor. Böyle oyuncuları çıkarmakta zorlandığımız bir dönemdeyiz. Ozan'ın kilo ve yağ oranında fazlası var. Beni dinlerse başarılı olur. Yapması gerekenleri tek tek söyledim. Hem F.Bahçe'nin hem de Türk futbolunun ona ihtiyacı var. Bu zamana kadar futbolun dışında kalması çok yazık"
şeklinde konuştu. AVRUPA'YA GİTMEK İSTİYOR
Kariyer planlaması yapmanın Türkiye'de çok zor olduğuna dikkat çeken Yalçın, "Ben her zaman zorlu süreçlerde takım devraldım. Başarı kriteri kime göre, neye göre belli değil. Ülke futbolunda ne zaman ne olacağını kestirmek zor. Tabii ki hedefim büyük takımlara veya milli takıma gitmek. Hatta mümkün olursa Avrupa'ya gitmek istiyorum" ifadelerini kullandı. VAR'DA KIRMIZI KARTTA SIKINTI VAR
Yalçın: "VAR'ı destekliyorum. Bazen ceza sahası içindeki pozisyonlarda yorum konusunda sıkıntılar yaşanabiliyor. Benim rahatsız olduğum konu kırmızı kartlar" diye konuştu.