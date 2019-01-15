Hemşire adayları tarama yaptı

BUGÜN NELER OLDU

AKDENİZ Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi dördüncü sınıf öğrencileri tarafından Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı sekiz mahallede ücretsiz sağlık taraması yapıldı. Korkuteli'nin Yeşilyayla, Yazır, Büyükköy, Küçükköy, Yelten, Çomaklı, Sülekler ve Bozova köylerinde yaklaşık 4 haftalık süreçte gerçekleştirilen sağlık taramalarında 849 çocuğun kan basıncı, obesite, göz ve saç taramaları yapıldı. Sonuçlar okul yönetimi ve öğretmenlerle paylaşıldı.Erişkin sağlık taramalarında ise 927 erişkinin kan şekeri, kan basıncı, obesite, depresyon, serviks kanseri ve kolorektal kanser taramaları yapılarak ilgili birimlere yönlendirmeleri gerçekleştirildi. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü mobil araçları da eğitimlere ve kanser taramalarına eşlik etti. Taramalarda Hemşirelik Fakültesi dördüncü sınıf öğrencilerine öğretim elemanları da destek verdi.