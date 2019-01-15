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Herkes atlayacak zannetti

’da intihar ihbarı polisi alarma geçirdi. İntiharı Önleme Timi’nin uçurumun kenarından aldığı Ayşe B., “Manzarayı izliyordum” dedi

ERDOĞAN ÖZTÜRK Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 15.1.2019
Herkes atlayacak zannetti
ANTALYA Emniyet Müdürlüğü'nun, intihar teşebbüsleri ile gündeme gelen falezlerde aldığı önlem işe yaradı. Olay, Kuğulu Park önündeki kayalıklarda yaşandı. Sık sık yaşanan intihara teşebbüs olayları ile gündeme gelen falezler için Temmuz 2017'den beri görev yapan 'İntiharı Önleme Timi' uçurumun kenarındaki Ayşe B.'yi ölümün eşiğinden kurtardı. En küçük hatanın ölümle sonuçlanacağı bilinciyle azami dikkatle genç kadına yaklaşan ekip, genç kadını ikna edip, atlamaktan vazgeçirdi.

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ
Ayşe B. "Psikolojim bozuktu. O nedene çıktım" diye konuştu. Gazetecileri görünce şaşkınlık yaşayan Ayşe B. "Öyle baktım etrafa ne var bunda. Siz niye tedirgin oldunuz? Ben kimseyi tedirgin etmek istemedim. Sadece manzara izliyordum" diyerek intihar girişiminde bulunmadağını iddia etti. Ayşe B., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Tim 24 saat görevde
ASAYIŞ Şubesi, Deniz Şubesi, Foto Film Şubesi ve Toplum Destekli Polislik Şube müdürlüklerindeki polislerin görev yaptığı özel teçhizatlı donanımlı ve eğitimli tim polisi, karadan ve denizden birbirleriyle koordineli şekilde 24 saat görev yapıyor.
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Herkes atlayacak zannetti
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