Herkes atlayacak zannetti

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü'nun, intihar teşebbüsleri ile gündeme gelen falezlerde aldığı önlem işe yaradı. Olay, Kuğulu Park önündeki kayalıklarda yaşandı. Sık sık yaşanan intihara teşebbüs olayları ile gündeme gelen falezler için Temmuz 2017'den beri görev yapan 'İntiharı Önleme Timi' uçurumun kenarındaki Ayşe B.'yi ölümün eşiğinden kurtardı. En küçük hatanın ölümle sonuçlanacağı bilinciyle azami dikkatle genç kadına yaklaşan ekip, genç kadını ikna edip, atlamaktan vazgeçirdi.Ayşe B. "Psikolojim bozuktu. O nedene çıktım" diye konuştu. Gazetecileri görünce şaşkınlık yaşayan Ayşe B. "Öyle baktım etrafa ne var bunda. Siz niye tedirgin oldunuz? Ben kimseyi tedirgin etmek istemedim. Sadece manzara izliyordum" diyerek intihar girişiminde bulunmadağını iddia etti. Ayşe B., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.ASAYIŞ Şubesi, Deniz Şubesi, Foto Film Şubesi ve Toplum Destekli Polislik Şube müdürlüklerindeki polislerin görev yaptığı özel teçhizatlı donanımlı ve eğitimli tim polisi, karadan ve denizden birbirleriyle koordineli şekilde 24 saat görev yapıyor.