Kupa mesaisi bugün

Antalyaspor, Türkiye Kupası son 16 turunda bugün sahasında Göztepe ile oynayacağı ilk maç için hazır... Antalya Stadyumu'nda saat 18.00'de oynanacak karşılaşma A Spor'dan şifresiz ve canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Devre arası yapılan kampın ardından kırmızı-beyazlıların bugün kupada maça çıkacağı kadro merak ediliyor. GÖZTEPE MAÇA EKSİK GELİYOR Göztepe'de henüz lisansı çıkartılmayan Serdar Gürler'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Adama Traore, Kerem Atakan Kesgin, Hakan Çinemre forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı
ekipte Lamine
Gassama'nın durumu
da maç saatinde belli olacak. Rövanş ise 23
Ocak'ta günü İzmir'de oynanacak.