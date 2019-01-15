Kupa mesaisi bugün

BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor, Türkiye Kupası son 16 turunda bugün sahasında Göztepe ile oynayacağı ilk maç için hazır... Antalya Stadyumu'nda saat 18.00'de oynanacak karşılaşmaDevre arası yapılan kampın ardından kırmızı-beyazlıların bugün kupada maça çıkacağı kadro merak ediliyor.Sarı-kırmızılıekipte LamineGassama'nın durumuda maç saatinde belli olacak. Rövanş ise 23Ocak'ta günü İzmir'de oynanacak.