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Kupa mesaisi bugün

Belek kampını cuma günü sonlandıran Antalyaspor, bugün sahasında Göztepe ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı

Giriş Tarihi: 15.1.2019
Kupa mesaisi bugün
Antalyaspor, Türkiye Kupası son 16 turunda bugün sahasında Göztepe ile oynayacağı ilk maç için hazır... Antalya Stadyumu'nda saat 18.00'de oynanacak karşılaşma A Spor'dan şifresiz ve canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Devre arası yapılan kampın ardından kırmızı-beyazlıların bugün kupada maça çıkacağı kadro merak ediliyor.

GÖZTEPE MAÇA EKSİK GELİYOR
Göztepe'de henüz lisansı çıkartılmayan Serdar Gürler'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Adama Traore, Kerem Atakan Kesgin, Hakan Çinemre forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte Lamine Gassama'nın durumu da maç saatinde belli olacak. Rövanş ise 23 Ocak'ta günü İzmir'de oynanacak.
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Kupa mesaisi bugün
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