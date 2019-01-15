Türel’den Antalyaspor’a ziyaret

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı ve Antalyaspor Onursal Başkanı Menderes Türel, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ne gelerek teknik heyet ve futbolcuları ziyaret etti. İlk olarak teknik direktörü Bülent Korkmaz ve teknik ekibi ile görüşen Türel, daha sonra sahaya geçerek antrenman öncesi teknik heyet ve futbolcularla konuştu. Türel, ilk yarıda elde edilen 27 puan ve özellikle de deplasmandaki başarılı performans nedeniyle takımı kutladı. Bugün Göztepe ile oynanacak kupa maçı ve ligin ikinci yarısı için de başarı dileklerinde bulundu. Antrenmanın bir bölümünü de izleyen Türel, fitness salonunda yeni gelen aletleri inceledikten sonra tesislerden ayrıldı.