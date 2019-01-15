Yağmur bereketi barajları doldurdu

BUGÜN NELER OLDU

SON 44 yılın en kurak kış mevsimini 2017'de yaşayan Türkiye'de kuraklık tehlikesi, 2018 yılındaki yağışlarla azaldı. Bu yıl ise üst üste gelen yağışlar sebebiyle sulama, içme suyu ve enerji ihtiyacını karşılayan birçok barajda doluluklar artış gösterdi. DSİ 13'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre Antalya'daki 6 barajda artış yaşandı.Yüzde 8'den yüzde 31'e yükselen Alanya Alakır Barajı en büyük artışı gerçekleştiren baraj oldu. Su tutma kapasitesi en yüksek baraj olan Oymapınar'da su seviyesi yüzde 81'e çıktı. Antalya'nın gelecekteki içme suyu kaynağı olarak planlanan Karacaören 1 Barajı'nda doluluk yüzde 31'e, Karacaören 2 Barajı'nda ise yüzde 98'e çıktı.Nezahat ÖZ / ANTALYA