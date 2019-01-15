Zamana karşı yarış

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da ilik nakli bekleyen Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) hastası Sonat Emre Özcan (14) için Türkiye seferber oldu. Piyano öğretmeni anne Sinem Güney Kuru (36) 10 yaşından beri tedavi gören oğlu Sonat Emre için iki haftada Türkiye'nin dört bir yanından kan bağışında bulunulduğunu söyledi. Kuru yaklaşık 20 bin kişi kan verdiğini ancak gerekli iliğin henüz bulunamadığını söyledi.Doktorların nakil için 2 ay süre verdiğini ifade eden Sinem Güney Kuru, "Acilen ilik bulunması lazım. 2 ay içinde donör bulunmazsa çok ciddi risk olduğu söylendi. İki haftası geçti bile. Vakit daralıyor. Çok çaresiz durumdayız. Lütfen, son dönemeçteyiz. Yardımlarınızı bekliyorum" dedi. Anne Sinem Güney Kuru, bağışçıların Kızılay kan merkezlerinden birine 3 tüp kan vermesinin yeterli olacağını söyledi.ÖTE yandan Sağlık Bakanlığı Sonat Emre Özcan için tüm dünya da donör taraması yapılmasının sürdüğünü bildirdi. Bakanlık yetkilileri Türkiye dışında eşleşme halinde uygun donörün Türkiye'ye getirileceğini kaydetti. Öte yandan Antalya'da vatandaşlar Sonat Emre için internet üzerinden kampanyalarını sürdürüyor.