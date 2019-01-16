5 bin eserlik müze

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde tarihe ilgi duyan çiftçi Mehmet Düngüllü (61), aralarında 300 yıllık olanların da bulunduğu 5 bin parçalık koleksiyon oluşturdu. Evinin girişinde bu eserleri sergileyen Düngüllü, "Koleksiyon gibi gelen giden görsün, nesilden nesle aktarılsın diye topladım" dedi. Düngüllü hiçbir parçanın satılık olmadığını da vurguladı.Eserler arasında 300 yıllık ağaçtan oyulma arı kovanı, 100 yıllık el dokuma halılar, 100 yıllık ağaç sofra, 200 yıllık okka, kabzası altın kaplı doldurma tüfek, ilk tarım aletleri, 200 yıllık kahve soğutma sistemi dikkati çekiyor. Eserlerin 101'ine ise Antalya Müzesi uzmanlarınca yapılan inceleme sonrası 'Tescile Tabi Taşınır Kültür ve Tabiat Varlığı Belgesi' verildi.DÜNGÜLLÜ'NÜN evini ziyaret eden Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven de "Ev demek yanlış olur, burada bir müze oluşturulmuş. Birçok müzede olmayan malzemeler burada bulunuyor. Bu mekanı oluşturup, gelecek nesillere ulaştırılmasında gayret sarf ettiği için kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.