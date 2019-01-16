Kendileri küçük yürekleri büyük

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ANTALYA'NIN Korkuteli İlçe Müftülüğü'ne bağlı Kargalık 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, kilometrelerce uzakta hiç bilmedikleri Yemenli kardeşlerine yardım eli uzattı.65 minik öğrenci, harçlıklarından kumbaralarında biriktirdikleri bin 750 lirayı Yemenli çocuklara gönderilmesi için bin 750 lirayı İlçe Müftüsü Selim Yazıcı'ya teslim etti. İlçe Müftüsü Yazıcı, minik yüreklerin Yemen'de yaşanan açlık ve sefalete duyarsız kalmayıp biriktirdikleri paraları yardım amacıyla bağışlamalarının zengin bir insanın trilyonlar bağışlamasından daha kıymetli olduğunu söyledi. Selim Yazıcı, "Minik yüreklerin yardımlaşma duygusunu yaşamaları ve bu amaçla harekete geçebilme kabiliyetleri milletimizin geçmişten gelen ve geleceğe de aynı şekilde taşınan ümmetin umudu olduğunun göstergesidir" dedi.