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Kendileri küçük yürekleri büyük

Korkuteli Kargalık 4-6 Yaş Kur’an Kursu öğrencileri, Yemenli çocuklara yardım etti

ADEM DURMAZ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 16.1.2019
Kendileri küçük yürekleri büyük
ANTALYA'NIN Korkuteli İlçe Müftülüğü'ne bağlı Kargalık 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, kilometrelerce uzakta hiç bilmedikleri Yemenli kardeşlerine yardım eli uzattı.

BIN 750 LIRA GÖNTDERILDI
65 minik öğrenci, harçlıklarından kumbaralarında biriktirdikleri bin 750 lirayı Yemenli çocuklara gönderilmesi için bin 750 lirayı İlçe Müftüsü Selim Yazıcı'ya teslim etti. İlçe Müftüsü Yazıcı, minik yüreklerin Yemen'de yaşanan açlık ve sefalete duyarsız kalmayıp biriktirdikleri paraları yardım amacıyla bağışlamalarının zengin bir insanın trilyonlar bağışlamasından daha kıymetli olduğunu söyledi. Selim Yazıcı, "Minik yüreklerin yardımlaşma duygusunu yaşamaları ve bu amaçla harekete geçebilme kabiliyetleri milletimizin geçmişten gelen ve geleceğe de aynı şekilde taşınan ümmetin umudu olduğunun göstergesidir" dedi.
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Kendileri küçük yürekleri büyük
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