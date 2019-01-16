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50 metrelik farkındalık turu

Etkinliğe katılan Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik “dünyayı görmemek kolay bir şey değil” diye konuştu.

Giriş Tarihi: 16.1.2019
50 metrelik farkındalık turu
ANTALYA'NIN Gazipaşa ilçesinde 7-14 Ocak Görme Engelliler Haftası nedeniyle gözlerini bantla kapatan protokol üyeleri, baston yardımıyla yollarını bulmaya çalıştı. İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen farkındalık etkinliğini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

50 METRE YÜRÜDÜ
Belediye Fuar Alanında düzenlenen etkinliğe İlçe Kaymakamı Ali Sakar, Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik ile sivil toplum örgütü temsilcileri ve bazı muhtarlar katıldı. Gözleri beyaz bantla kapatılan katılımcılar, ellerinde bastonlarla yaklaşık 50 metre yürüdü. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında yürüyen katılımcılar, görme engelli bireylerin yaşadığı zorlukları anlamaya çalıştı.

ENGELLER KAKMALI
İlçe Kaymakamı Sakar, "Farkındalığı arttırma adına bu tür faaliyetlerin de devam etmesi gerekiyor" dedi. Belediye Başkanı Adil Çelik ise görme engelli olmanın zorluğuna dikkat çekerek, "30 saniye bile dünyayı görmemek kolay bir şey değil. Tüm engellilerin engellerini kaldırmak için hep beraber özveri göstermemiz gerekiyor" diye konuştu.
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50 metrelik farkındalık turu
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