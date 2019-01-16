Altınova’ya ikinci cemevi

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ANTALYA Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Altınova Şubesi'ni ziyaret etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle yaptırılan cemevinin tamamlanmak üzere olduğunu hatırlatan Tütüncü, ikinci bir cemevi yapımı müjdesini de verdi.İmar ve mülkiyet sorunlarının çözümlenmesiyle şehircilik hamlelerinin Altınova'ya gelmeye başladığını belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bölgeye yapılacak yeni yatırımlar arasında ikinci bir cemevinin de olduğunu söyledi. Yeni talepleri ve yapılması beklenen hizmet önerilerini de dinleyen Tütüncü, Altınova'daki çalışmaları anlattı.