Çocuklara atkı ve bere

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ANTALYA Muratpaşa Belediyesi'nin Soğuksu Mahallesi'ndeki Yaşlı Evi'nde örgü kursuna katılan kadınların başlattığı Sevgi Evleri'nde kalan çocuklara atkı, bere örme projesi yaygınlaşıyor. Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda pilates ve su jimnastiği yapan 60 kadın da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı evlerde kalan çocuklar için iş başı yaptı. Havuzda sporunda bir araya gelen kadınlar, spor çantalarının yanına artık örgü çantalarını da alıyor. Sporun ardından kadınlar şişlere sarılıp rengarenk yün ipliklerle devlet koruması altındaki çocuklara soğuk kış günlerinde koruyacak atkı, bere, yelek örüyor.