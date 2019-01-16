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‘Destek yok’

Giriş Tarihi: 16.1.2019
‘Destek yok’
DEMOKRAT Parti (DP) Antalya İl Başkanı Hasan Ali Kartal, CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek ile bir araya gelen 'Demokratlar Grubu'na tepki gösterdi. Grubun DP ile ilgisinin olmadığını belirten Kartal, bu kişilerin kendilerine yer bulma telaşında olan menfaatçiler olduğunu söyledi

PARTİLİ DEĞİLLER
Kartal, "O toplantıya katılan kişilerin bir kısmı farklı siyasi parti üyeleri, bir kısmı da belediye personelidir. Bahsi geçen şahıslar, geçmişte partimizde çeşitli görevler almış olsa da zaman içerisinde birtakım şahsi çıkar ilişkileri dolayısıyla başka partilere savrulmuş, oralarda ikbal arayışına girmişlerdir. Şimdi ise CHP adayını desteklediklerini söyleyerek 'birkaç meclis üyeliği kapabilir miyim' diye partimizin adını kullanıyorlar" dedi.
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