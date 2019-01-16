İki ilçe yatırımla ihya oldu

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Korkuteli ve Elmalı'ya giderek, AK Parti teşkilat mensupları ve mahalle başkanları ile buluştu, projelerini anlattı. Türel 5 yılda Korkuteli'ne 212 milyon 796 bin, Elmalı'ya ise 140 milyon 500 bin liralık yatırım yaptıklarını söyledi. Türel, 2019'dan sonra her mahalleye halkın düğün, mevlit, pazar ihtiyacını karşılayacak bir köy evi ile her ilçeye bir hayvan barınağı yapılacağını müjdeledi. 3 aşamalı seçim kampanyasını da açıklayan Türel, "Önce yaptıklarımızı anlatacağız. Sonra yapacağımız projeleri izah edeceğiz. Üçüncü aşamada gönüllere girmeye çalışacağız" dedi.İlk durağı Korkuteli olan Türel, "Korkuteli'nde sıcak asfalta 16 milyon lira, sathi asfalta 21 milyon lira harcadık. Toplamda 379 kilometre asfalt yaptık" dedi. Korkuteli'nin alt yapı eksikliklerini de seferberlikle çözdüklerini belirten Başkan Türel, "294 kilometre içme suyu, 106 kilometre kanalizasyon, 12 kilometre yağmur suyu kanalı yaptık. Hayaldi gerçek oldu, seçimden önce Manay suyu akacak" diye konuştu. Çiftçilre sulama suyunda elektriği bedava verdiklerini kaydeden Başkan Türel, "Korkuteli'nde 10 kooperatif 1960 çiftçiye 1 milyon 328 bin TL'lik elektrik desteği veriyoruz" dedi. Başkan Türel, vatandaşın gönlünü kazanmanın önemine dikkat çektiği konuşmasında, beş yılda Elmalı'ya yapılan hizmetleri tek tek teşkilat üyelerine anlattı.Elmalı'da ilk asfalt plenti tesisini kurduklarını hatırlatan Başkan Türel, 174 km asfalt hizmeti gerçekleştirdiklerini bunun 50 kilometresinin sıcak asfalt olduğunu söyledi. Elmalı'da çiftçiye yönelik önemli yatırımlar gerçekleştirdiğini de anlatan Türel, Elmalılı bin 314 çiftçi ailesine 1 mil- yon liralık destek sağlandığını söyledi. Türel, 2 milyon 250 bin liralık yatırımla Elmalı mezbahasının, 3.5 milyon TL'lik bir yatırım ile de Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Kültür Merkezi'nin yenilendiğini anlattı.MENDERES Türel, CHP'nin Büyükşehir Adayı Muhittin Böcek'in Konyaaltı ilçesi için verdiği vaatleri gerçekleştirmemesine de değindi. Türel, "Bir iki tanesi hariç hepsi palavra çıkmış. Balon eğlence parkı yapacağım demiş, oradan fotoğraf çekmişler, o balon parkı balon olmuş uçmuş gitmiş. Yerinde yeller esiyor. Bir tane enerjik kule; Antalya'nın Eyfel'i yapacağım demiş, ne kule var ne enerji var. Hepsi palavra" dedi. Belediyelerde CHP'nin 2 bin 200 liralık maaş vaadine de değinerek, "Ödeyemeyeceğin maaşı 2 bin 200 TL yapsan ne olur? İşte Döşemealtı Belediyesi 6 aydır maaş ödemiyor. Kemer Belediyesi keza öyle" dedi. Türel, CHP'li eski Büyükşehir Başkanı Mustafa Akaydın'ın da verdiği sözleri yerine getirmediğini, Antalya'nın 15 sene kaybettiğine değinerek, "Onların ustası Akaydın'sa bizim de ustamız hamdolsun Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yapamayacağımız işi vaat etmeyiz, vaat ettikse yaparız" dedi.