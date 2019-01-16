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Müftülük kan bağışı için öncülük yaptı

Giriş Tarihi: 16.1.2019
Müftülük kan bağışı için öncülük yaptı
KIZILAY'IN Türkiye genelinde mevsim şartlarından dolayı azalan kan stokları için başlattığı bağış kampanyasına, ilk destek Isparta'dan geldi. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, tüm Ispartalıları ve kamu görevlilerini destek olmaya çağdı. Vali Seymenoğılu'nun çağrısı karşılık buldu. Isparta Valiliği önündeki Kızılay TIR'ına İl Müftüsü Bayram Şahin öncülüğünde çok sayıda müftülük personeli gelerek kan bağışında yaptı. Kan bağışı esnasında Vali Seymenoğlu da Kızılay TIR'ını ziyaret ederek Müftülük personeline desteklerinden dolayı teşekkür etti.

TÜM KURUMLARA YAZI
Vali Seymenoğlu, "Kampanya için tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza, bu konuda bir yazı çıkardık. Gönüllülük esasıyla kan verebilecek sağlık şartlarını taşıyan bütün kamu görevlilerimizi kan vermeye davet ettik " dedi.
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Müftülük kan bağışı için öncülük yaptı
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