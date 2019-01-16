Rahat bana yaramadı

Fenerbahçe'de geçen sezon teknik direktör Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan, ardından Phillip Cocu ile Ersun Yanal'ın da kadroda düşünmediği için Aytemiz Alanyaspor'a transfer olan Ozan Tufan, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sergen Yalçın'ın kendisinin tekrar Milli Takım'a kazandırılması gerektiğini söylediğini ifade etti. Tufan, "Sergen Hoca, oynamam için elinden geleni yapacaktır. Ben de O'nun güvenine layık olmak için çalışıyorum. Alanyaspor taraftarı takıma vereceğim destek konusunda şüphe etmesin. Burada iyi işler yapacağım"
ifadelerini kullandı. FENER'E GERİ DÖNECEĞİM
Ozan Tufan, "Bazı noktalarda hata yaptık. Takımdaşlık ve saha içinde sıkıntılar yaşadık. Keşke kötü dönemde kendimi koruyup Fenerbahçe'de kalabilseydim. Benim için bazı şeyler yolunda gitmedi. Fenerbahçe'de saha içinde sorunlarım oldu ama saha dışında olmadı. Bu toparlanabilecek bir durum. Hedefim 6 ay içinde en iyi şekilde form tutup, oynayıp Fenerbahçe'ye geri dönmek. Geri dönünce Fenerbahçe'yi şampiyonluklara taşımak istiyorum"
şeklinde konuştu. 'HEP ISLIKLANAN OLDUM'
Fenerbahçe taraftarlarının kendisini ıslıkladığını söyleyen genç futbolcu, "Bir maçta Fenerbahçe taraftarı beni ıslıklamıştı. Hemen arkasından milli maçta Eskişehir'de ıslıklandım. Milli maçtan sonra Kadıköy'de Başakşehir ile oynuyorduk. Taraftar bu kez beni bağrına basmıştı. Fenerbahçe taraftarı stadı doldurduğunda Kadıköy'den kimse kolay kolay çıka- maz. Milli takıma erken yaşta gidince, tecrübeden dolayı lig maçlarında daha rahat oluyorsunuz. Bu iyi bir şey değil.
Bu rahatlık bana yaramadı"
ifadelerini kullandı.