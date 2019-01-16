Rahat bana yaramadı

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe'de geçen sezon teknik direktör Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan, ardından Phillip Cocu ile Ersun Yanal'ın da kadroda düşünmediği için Aytemiz Alanyaspor'a transfer olan Ozan Tufan, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sergen Yalçın'ın kendisinin tekrar Milli Takım'a kazandırılması gerektiğini söylediğini ifade etti. Tufan,ifadelerini kullandı.Ozan Tufan, "Bazı noktalarda hata yaptık. Takımdaşlık ve saha içinde sıkıntılar yaşadık. Keşke kötü dönemde kendimi koruyup Fenerbahçe'de kalabilseydim. Benim için bazı şeyler yolunda gitmedi. Fenerbahçe'de saha içinde sorunlarım oldu ama saha dışında olmadı. Bu toparlanabilecek bir durum. Hedefim 6 ay içinde en iyi şekilde form tutup, oynayıp Fenerbahçe'ye geri dönmek.şeklinde konuştu.Fenerbahçe taraftarlarının kendisini ıslıkladığını söyleyen genç futbolcu, "Bir maçta Fenerbahçe taraftarı beni ıslıklamıştı. Hemen arkasından milli maçta Eskişehir'de ıslıklandım. Milli maçtan sonra Kadıköy'de Başakşehir ile oynuyorduk.Bu rahatlık bana yaramadı"ifadelerini kullandı.