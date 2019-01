BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Demre Belediyesi tarafından her hafta cumartesi sabah namazı sonra gerçekleştirilen çorba dağıtımı kış mevsimi nedeniyle her sabah namazı sonrası verilmeye başladı. Demre Müftülüğü işbirliği içerisinde gerçekleştirilen çorba ikramı cami cemaati tarafından ilgi görüyor. Demre Belediye Başkanı Süleyman Topcu, "Bir yıldır her hafta bir mahalle camimizde çorba dağıtımı yapıyorduk. Şimdi yaygınlaştırdık" dedi