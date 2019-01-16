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Sokakta polis sahnede solist

MEHMET AL Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 16.1.2019
Sokakta polis sahnede solist
ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde 25 yıllık polis memuru Mahmut Yolcu, Türk sanat müziğine olan tutkusunu sahnede yaşatıyor. Arkadaşlarının baskısı sonucunda Alanya Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Türk Halk Müziği Topluluğu'na katılan 42 yaşındaki polis memuru Mahmut Yolcu, seslendirdiği şarkılarla dinleyenleri kendisine hayran bırakıyor. Alanya Atatürk Kültür Merkezi'nde, bir konserde sahne alan Mahmut Yolcu, Türk halk müziğinin sevilen eserlerini seslendirdi. Topluluğu ile birlikte dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşatan Yolcu, "İnsan tutkularının peşinden gitmeli" dedirtti. Yolcu konser sorununda türkü severler tarafından ayakta alkışlandı.
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Sokakta polis sahnede solist
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