‘Türk tipi saçın’ kilosu 10 bin lira

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TÜRK kadınlarına özgü parlak, dolgun ve yumuşak yapıdaki uzun saçlar, peruk ve saç sektöründe 'Türk tipi saç' olarak dünyada üne kavuştu. Artan boya ve kına kullanımıyla saçların doğallığını kaybetmesi nedeniyle orijinal saç temini zorlaşan perukçularda, saçın kilosu 10 bin liraya yükseldi.Antalya'da 20 yıldır mesleğini sürdüren Özgür Demir, bir peruk yapımında 200- 250 gram saç kullanıldığını söyledi. Demir, "Bir kadının saç kesiminden 200-250 gram saç elde ediyoruz. Boyasız ve kınasız saç tercih ediyoruz. 5 saatte peruk yapıyoruz. Perukları 2 bin ile 2 bin 500 lira arasında satıyoruz. Tığ işlemeli perukların fiyatı ise 5 bin liradan başlıyor. Çünkü yapımı günler alıyor" dedi.