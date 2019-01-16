Turu zora soktuk

BUGÜN NELER OLDU

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Antalyaspor evinde Göztepe'yi ağırladı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede 2-0 öne geçen Antalyaspor, bu üstünlüğünü koruyamazken, karşılaşma 3-3 eşitlikle sonuçlandı. Antalyaspor'un gollerini 9. dakika ve 69. dakikada (Penaltı) Mevlüt ile 30. dakikada Drole'den geldi.Eşleşmenin rövanşı,23 Ocak Çarşamba günüİzmir'de oynanacak. Hakeminbirkaç kez VAR'a gitmekzorunda kaldığı maçta6 golün ikisi penaltıdangeldi.ANTALYASPOR'DA, Fenerbahçe maçında 15 yaşında oyuna girerek rekor kıran Fehmi'den sonra dün de 16 yaşındaki Halil İbrahim, 77. dakikada oyuna dahil oldu. Genç oyuncu, oyunun sonlarına doğru bir topu da çizgiden çıkarak, takımının mağlubiyetini önledi.ANTALYASPOR'DA ilk 11'de sahaya çıkan Charles, uzun süren forma hasretine de son verdi. Son olarak 13 Ağustos 2018 tarihinde Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Kayserispor maçında forma giyen Brezilyalı oyuncu, tam 156 gün sonra resmi bir müsabakaya çıktı.