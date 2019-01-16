Turu zora soktuk

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Antalyaspor evinde Göztepe'yi ağırladı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede 2-0 öne geçen Antalyaspor, bu üstünlüğünü koruyamazken, karşılaşma 3-3 eşitlikle sonuçlandı. Antalyaspor'un gollerini 9. dakika ve 69. dakikada (Penaltı) Mevlüt ile 30. dakikada Drole'den geldi. RÖVANŞ 23 OCAK'TA Göztepe'nin golleri ise 50. dakikada Axel, 58. dakikada Kadu ve 86. dakikada penaltıdan Borges kaydetti.
Eşleşmenin rövanşı,
23 Ocak Çarşamba günü
İzmir'de oynanacak. Hakemin
birkaç kez VAR'a gitmek
zorunda kaldığı maçta
6 golün ikisi penaltıdan
geldi. 16 YAŞINDAKİ HALİL İBRAHİM SAHADA
ANTALYASPOR'DA, Fenerbahçe maçında 15 yaşında oyuna girerek rekor kıran Fehmi'den sonra dün de 16 yaşındaki Halil İbrahim, 77. dakikada oyuna dahil oldu. Genç oyuncu, oyunun sonlarına doğru bir topu da çizgiden çıkarak, takımının mağlubiyetini önledi. 156 GÜN SONRA
ANTALYASPOR'DA ilk 11'de sahaya çıkan Charles, uzun süren forma hasretine de son verdi. Son olarak 13 Ağustos 2018 tarihinde Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Kayserispor maçında forma giyen Brezilyalı oyuncu, tam 156 gün sonra resmi bir müsabakaya çıktı.