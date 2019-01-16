Yağış ve fırtına vurdu

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN doğuda Manavgat ve Alanya ile batıda Kumluca başta olmak üzere birçok ilçesinde şiddetli yağış ve rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Dev dalgalar Kumluca-Finike karayoluna dayandı. Fırtına nedeniyle bazı seraların plastikleri zarar gördü. Onlarca dönüm portakal bahçeleri de su altında kaldı. Aralıklarla devam eden sağanak yağışta ani su baskınlarının oluşmadığı belirtildi. Kumluca Hali'nin çatısı kısmen çöktü.Manavgat ilçesinde de baraj kapağının açılması sonucu Manavgat ırmağında su seviyesi yükseldi. Irmak kenarlarındaki bazı tesisler, tarım arazileri ile narenciye bahçelerini su bastı. Dünyaca ünlü Manavgat Şelalesi'nde şelalenin alt ve üst kısımlarındaki su seviyesi eşitlendi. Şelale tesislerinde birçok iş yerini su basarken, işletme sahipleri önceden yapılan uyarılarla iş yerlerini boşaltarak mallarını kurtardı.Alanya'da da fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, denize kıyısı olan bazı işletmeler sular altında kaldı. Özel bir okulun yolunda da elektrik direği şiddetli rüzgardan devrildi. Bölgede bir süre enerji kesintisi yaşandı. Saatte 60 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle iki okulun da çatısı uçtu. Antalya kent merkezinde de başta Konyaaltı ve Yat Limanı olmak üzere şiddetli rüzgarla birlikte denizde dev dalgalar oluştu