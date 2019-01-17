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Jandarma eğitiyor

Giriş Tarihi: 17.1.2019
Jandarma eğitiyor
ANTALYA İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği tarafından, Çocuk ve Gençleri Koruma Sosyal Projesi kapsamında Aksu ilçesindeki Murtuna Gazi Ortaokulunda güvenli okul ve trafik dedektifleri tanıtım ve bilgilendirme faaliyeti yapıldı. Jandarma Komutanlığının eğitimli köpekler ile verdiği trafik eğitimi öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi. Köpeklerin eğitimci jandarma personeli ile yaptığı nefes kesen gösterisi tam not aldı. Etkinlik kapsamında öğrencilere trafik uyarı işaretleri ve levhaları ile trafik kuralları anlatıldı. 5 dakikalık şovu izleyen öğrenciler büyük sevinç yaşadı.
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Jandarma eğitiyor
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