Kadınlarımıza can feda

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ANTALYA'NIN Kepez Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi'nce, her ay bir mahallede düzenlenen kadınlar buluşmasının 2019 yılı ilk etkinliği Göçerler Mahallesi'nde yapıldı. Yapılan matinede kadınlar, hareketli türküler eşliğinde doyasıya eğlendi. Kepez Belediyesi, matineye gelen hanımlara ücretsiz göz muayenesi hizmeti de sundu. Belediyenin gezici sağlık tırında, bir göz doktoru ve sağlık çalışanları tarafından göz muayenesi yapıldı.Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de eşi Ayşe Tütüncü ile etkinliğe katıldı. Tütüncü, kadınlar buluşmasını kardeşlik ortamını artırabilmek ve hanımlar için eğlenebilecekleri bir sosyal ortam oluşturmak amacıyla düzenlediklerini söyledi.