Korkuteli belediyesi fileleri havalandıracak

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ANTALYA'NIN Korkuteli Belediyesi'nde spor yatırımları sürüyor. Daha önce bocce takımı kurulan Korkuteli Belediyespor Kulübü bünyesinde voleybol takımı da hayata geçirildi.Çalışmayı Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban ve Kulüp Başkanı Muharrem Yavuz da takip etti.Başkan İrban, "Futbol, güreş, kickboks ve bocce takımlarının ardından voleybol takımını kurduk. İlçemizdeki voleybol sevgisini tekrar yeşertmeyi hedefliyoruz" dedi. 21-22-23 Ocak tarihlerinde ilçede grup maçları yapılacağını açıklayan İrban,ifadelerini kullandı.