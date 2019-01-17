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Korkuteli belediyesi fileleri havalandıracak

ADEM DURMAZ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 17.1.2019
Korkuteli belediyesi fileleri havalandıracak
ANTALYA'NIN Korkuteli Belediyesi'nde spor yatırımları sürüyor. Daha önce bocce takımı kurulan Korkuteli Belediyespor Kulübü bünyesinde voleybol takımı da hayata geçirildi. Voleybol takımı ilk antrenmanını antrenör Recep Hekimoğlu eşliğinde Antalya Kepez Arena'da yaptı. Çalışmayı Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban ve Kulüp Başkanı Muharrem Yavuz da takip etti.

SEVGİYİ YEŞERTECEĞİZ
Başkan İrban, "Futbol, güreş, kickboks ve bocce takımlarının ardından voleybol takımını kurduk. İlçemizdeki voleybol sevgisini tekrar yeşertmeyi hedefliyoruz" dedi. 21-22-23 Ocak tarihlerinde ilçede grup maçları yapılacağını açıklayan İrban, "Gazipaşa, Alanya ve Aydın'dan gelecek olan takımlarla mücadele edecek olan takımımız 1'inci olursa Şubat ayında yapılacak olan final gurubuna katılacak. Şubat ayında yapılacak olan final gurubunda ilk 6 takım arasına girmeyi başarırsak 2. Lig'e yükseleceğiz" ifadelerini kullandı.
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Korkuteli belediyesi fileleri havalandıracak
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