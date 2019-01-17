Oyun iyi sonuç kötü

BUGÜN NELER OLDU

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Göztepe ile 3-3 berabere kalan Antalyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, oyundan memnun olduğunu ancak sonucu beğenmediğini söyledi. Korkmaz, karşılaşmadan sonra oyuncularını kutladığını söyledi.Genç oyuncuları ve uzun süredir sakat olup sakatlıktan çıkan oyuncuları oynattığını belirten Bülent Korkmaz,dedi. 3 kenar toptan gol yediklerini kaydeden Korkmaz,ifadelerini kullandı.Bir soru üzerine VAR sisteminin futbolda her zaman olması gerektiğinin altını çizen Bülent Korkmaz,ifadelerini kullandı.DEVRE arası transfer döneminde kadroda revizyona giden Antalyaspor, bazı oyuncularıyla yollarını ayırmaya devam ediyor. Olcan Adın, Danilo Campos ve Maicon'un ardından William Vainqueur'ü de kiralık olarak Monaco'ya gönderen kırmızı-beyazlılarda iki futbolcu daha kulüpten ayrılıyor. SEZON başında lisansı çıkartılmayan ve Antalyaspor formasıyla 10 maça çıkan Kenan Horic, alacaklarının ödenmemesi sebebiyle sözleşmesini tek taraflı olarak fesih etti ve takım arayışlarına da başladı.ANTALYASPOR'DA sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Abdelaziz Barrada ile de yollar ayrılıyor. 10 numara pozisyonu için Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Nasr'dan kırmızı beyazlı renklere bağlanan Faslı futbolcu, büyük hayal kırıklığı yarattı. Antalyaspor formasıyla 5 kez Süper Lig maçına çıkan 28 yaşındaki futbolcu, skora katkı sağlayamadı. Yüksek maliyetli isimleri kulüpten göndermeyi sürdüren Antalyaspor yönetiminin, Barrada'dan kendisine kulüp bulmasını istediği öğrenildi.