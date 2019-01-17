Oyun iyi sonuç kötü

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Göztepe ile 3-3 berabere kalan Antalyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, oyundan memnun olduğunu ancak sonucu beğenmediğini söyledi. Korkmaz, karşılaşmadan sonra oyuncularını kutladığını söyledi. 3 KENAR TOPTAN GOL YEDIK
Genç oyuncuları ve uzun süredir sakat olup sakatlıktan çıkan oyuncuları oynattığını belirten Bülent Korkmaz, "Onların gösterdiği performans, mücadele, oyunu takım halinde oynama beni çok memnun etti. Öne geçtik. Öne geçmemize rağmen Göztepe beraberliği sağladı. Tekrar öne geçtik ama maalesef beraberlikle maçtan ayrıldık"
dedi. 3 kenar toptan gol yediklerini kaydeden Korkmaz, "Aslında olmaması gereken bir şey ama futbolun içinde olan bir şey. Genç oyuncularımı tebrik ediyorum"
ifadelerini kullandı. VAR HER ZAMAN OLMALI
Bir soru üzerine VAR sisteminin futbolda her zaman olması gerektiğinin altını çizen Bülent Korkmaz, "Bazen aleyhimize, bazen de lehimize kararlar verilebiliyor. Dolayısıyla adaletli, hak edenin hakkını veren bir sistem"
ifadelerini kullandı. AKREP'TE ÇIFTE AYRILIK
DEVRE arası transfer döneminde kadroda revizyona giden Antalyaspor, bazı oyuncularıyla yollarını ayırmaya devam ediyor. Olcan Adın, Danilo Campos ve Maicon'un ardından William Vainqueur'ü de kiralık olarak Monaco'ya gönderen kırmızı-beyazlılarda iki futbolcu daha kulüpten ayrılıyor. SEZON başında lisansı çıkartılmayan ve Antalyaspor formasıyla 10 maça çıkan Kenan Horic, alacaklarının ödenmemesi sebebiyle sözleşmesini tek taraflı olarak fesih etti ve takım arayışlarına da başladı.
ANTALYASPOR'DA sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Abdelaziz Barrada ile de yollar ayrılıyor. 10 numara pozisyonu için Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Nasr'dan kırmızı beyazlı renklere bağlanan Faslı futbolcu, büyük hayal kırıklığı yarattı. Antalyaspor formasıyla 5 kez Süper Lig maçına çıkan 28 yaşındaki futbolcu, skora katkı sağlayamadı. Yüksek maliyetli isimleri kulüpten göndermeyi sürdüren Antalyaspor yönetiminin, Barrada'dan kendisine kulüp bulmasını istediği öğrenildi.