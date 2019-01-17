Rekor için erken

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ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, Antalya'nın 2019 yılı hedeflerini anlattı. Vali Karaloğlu, Ocak ayı başı itibarıyla turizm verilerinin umut verici olduğunu söyledi. Vali, tahmini rakam geçen sezon başında 14 milyon rakamını tekrar verebilmek için biraz daha sektörle çalışmaları gerektiğini ifade etti.Karaloğlu, "2019'da Polonya, Avrupa'da 3'üncü pazara oturacak gibi duruyor. Sıralama Almanya, İngiltere, Polonya olacak gibi görünüyor. Önümüzdeki 3-5 yıl sonra Polonya önemli bir pazar haline dönüşecek" dedi. Vali Karaloğlu, 2019 ve 2020'de turist başı gelirin bin dolar seviyesinde yakalanacağını öngördüklerini kaydetti.TURIZM sezonunun 12 aya çıkması gerektiğini ifade eden Karaloğlu, "Turizm sezonunu 12 aya çıkarmazsak sektörde çalışanların kalitesini arttırma şansımız yok. O zaman sirkülasyon çok artıyor. Sektöre giren ve çıkan insan sayısı arttıkça uzmanlaşmaya gidemiyorsunuz. Artık biz turizm için yetiştirdiğimiz elemanı sektörde tutabilmemiz lazım. Bunu mutlaka engellememiz lazım" diye konuştu.GEÇEN yıl ekim ayında kurumlarda mesai saatleri içerisinde kahvaltı yapılmasını ve sigara içilmesini yasaklayan Vali Karaloğlu, muhtarlara, 'Hala kahvaltı yapan varsa, hala masasını bırakıp sigara içmek için kupasını alıp dışarı çıkan varsa resimleyin bana gönderin' diyerek talimat vermişti. Vali, kendisine gelen ihbarların kesildiğini bunun nedeninin ise memurların kahvaltısının düzene girmesi olduğunu vurguladı.