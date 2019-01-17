Şimşekler kupada ‘PAŞA’yı ağırlıyor

BUGÜN NELER OLDU

Aytemiz Alanyaspor, bugün kendi evinde Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunun ilk maçında Kasımpaşa ile karşılaşıyor.Mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Çalışmalarını önceki gün ve dün Sergen Yalçın yönetiminde sürdüren turuncu-yeşillilerin salondaki idmanı heyecanlı geçti. Zaman zaman tartışmaların çıktığı çalışma sonunda çektirilen hatıra fotoğrafında futbolcuların neşesi yüzlerine yansıdı.Kupa maçını Passolig kartı olmayan taraftarlar da izleyebilecek. Maç günü kartı olmayanlar için kağıt bilet satışının olacağını duyuran Alanyaspor Kulübü, dileyen taraftarların kağıt bilet alarak maçı izleyebileceklerini müjdeledi.