Şimşekler kupada ‘PAŞA’yı ağırlıyor

Aytemiz Alanyaspor, bugün kendi evinde Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunun ilk maçında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Saat 18.30'da oynanacak maçı A Spor, karşılaşma önü ve arkası röportajlarıyla canlı ve şifresiz olarak ekranlara getirecek.
Mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Çalışmalarını önceki gün ve dün Sergen Yalçın yönetiminde sürdüren turuncu-yeşillilerin salondaki idmanı heyecanlı geçti. Zaman zaman tartışmaların çıktığı çalışma sonunda çektirilen hatıra fotoğrafında futbolcuların neşesi yüzlerine yansıdı. TARAFTARA İYİ HABER
Kupa maçını Passolig kartı olmayan taraftarlar da izleyebilecek. Maç günü kartı olmayanlar için kağıt bilet satışının olacağını duyuran Alanyaspor Kulübü, dileyen taraftarların kağıt bilet alarak maçı izleyebileceklerini müjdeledi. Maçın biletleri ise maraton 10 TL, misafir 13 TL ve VIP 75 TL'den satışa sunuldu.