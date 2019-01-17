Tiyatro ile eğlence zamanı

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü'ne bağlı AKBEM'de eğitim alan öğrenciler yarıyıl hediyesi olarak aileleriyle birlikte tiyatro keyfi yaşadı. AKBEM kursiyerleri ve ailelerinin katıldığı etkinlik büyük ilgi gördü. AŞT'nin sahnelediği 'Oyun Oyun İçinde' isimli tiyatro oyununu izleyenler kahkaha ve eğlence dolu anlar yaşadı.Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, oyun öncesi sürpriz yaparak çocuklar ve ailelerle buluştu. AKBEM'lerde gençleri geleceğe en iyi şekilde hazırladıklarını ifade eden Türel, "Gençlerimizin başarısı için çok uğraşıyoruz. 62 bin öğrencimiz AKBEM'den faydalandı. Bu tür sosyal etkinlikleri de yapıyoruz. Niye? Çünkü hayatı planlı yaşayacağız. Hep ders çalışmak değil, hep eğlenmekte değil. Her şeyi planlı bir şekilde uygulayacağız ki gelecek sizin olsun" dedi.