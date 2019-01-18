Beklentiye girmeyin

BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, takımdan bu sezon için beklentilerin yüksek olmamasını istedi. Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, kamp döneminin verimli geçtiğini söyledi. Oyuncularının kamp dönemindeki performansından memnun olduğunu ifade eden Korkmaz, zorlu bir ikinci devrenin kendilerini beklediğini bildirdi. Daha çok koşmaları, mücadele etmeleri ve takım halinde oynamaları gerektiğini anlatan Bülent Korkmaz, "Sakatlıklarımız nedeniyle güçlü olduğumuz savunma hattında sıkıntılarımız var. Dolayısıyla belki oyun planında bir değişiklik yapabiliriz" dedi.Antalyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmana sakatlığı süren Diego Angelo, Bahadır Öztürk, Ondrej Celustka ve Yekta Kurtuluş katılmadı. Futbolcular ısınma ve dar alanda pas çalışmasının ardından taktik ağırlıklı çalıştı.Kısıtlı bir kadroyla mücadele ettiklerine dikkat çeken teknik direktör Bülent Korkmaz, "Stoperlerimiz Diego, Celustka ve Bahadır sakat. Alternatifler oluşturmamız lazım. Transferi her teknik direktör ister. Bu gayet normal ama kulübün büyük bir borç yükü var. Maliyeti yüksek oyuncularla yollarımızı ayırdık. Şu anki durumda yeni transfer gözükmüyor" diye konuştu.Sezon başından bu yana yaşanılan zorlukların üstesinden gelmeye çalıştıklarını vurgulayan Korkmaz, "Hiç kimsenin beklentisi yüksek olmasın. Bizim de hayallerimiz var ama bu sezon için değil, ilerleyen yıllar için. Biz gerçekçi olacağız. Gerçek neyse onu söyleyeceğiz. UEFA Avrupa Ligi gibi hayalleri oluşturmak için bu yıldan temelleri atmaya başladık. Altyapıdan oyuncular çıkarmaya başladık. İleride bunun da gerisi gelecektir" ifadelerini kullandı.