Bu işte bir yanlışlık var

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Antalya'nınKorkuteli ilçesinde bir vatandaş, sürücü belgesi değişikliği için gittiği nüfus müdürlüğünde kayda göre ölü olduğunu öğrenince şoke oldu. Sülekler Mahallesi'nde yaşayan Ednan Öz, yeni kimlik ve sürücü belgesi değişikliği yapmak için Korkuteli Nüfus Müdürlüğüne gitti. Kimlik değişikliği yapan Öz, ancak sürücü belgesinde resmi kayıtlara göre ölü olduğunu öğrendi. Nüfus Müdürlüğü yetkililerine kimlik ve sürücü belgesini göstererek sağ olduğunu söyleyen Öz, ölü olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı.Öz, "Ehliyetimin sayfasını bana gösterdiler. T.C. kimlik numaram, fotoğraf bile benim. Bir yanlışlık olduğunu söyledim ama 'yanlışlık yok, sen ölüsün' dediler. İncelemede konunun Amasya'nın Merzifon ilçesinde memur hatasından kaynaklandığını öğrendim" dedi. Öz'e geçici ehliyet verildiği öğrenildi.