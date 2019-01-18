Diri diri yakmışlar

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Antalya'da 4 Nisan 2017 tarihinde MarkAntalya AVM'de bulunan Enes Kuyumculuk'un sahibi Vedat Şenay'ı (51) öldüren biri kadın 4 İranlının yargılanmasına devam edildi. İranlıların kuyumcuyu diri diri yaktığı ortaya çıktı.Antalya'da ormanlık alanda cesedi bulunan kuyumcunun öldürülmesine ilişkin İran uyruklu biri tutuksuz 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Hamed Norouzhia, Mohammad Falahzadeh ve Peyman Boveirimonji ile taraf avukatları katıldı.Savcının mütalaasında, kuyumcu ile İranlıların olay günü tanıştıkları, Muratpaşa ilçesindeki büroda bir araya geldikleri aktarılarak, belirlenemeyen nedenle sanıkların maktulü darbederek etkisiz hale getirdikten sonra ellerini plastik kelepçeyle bağlayıp ormanlık alana götürdükleri kaydedildi. Kişinin ölümünün yanma sonucu meydana gelmiş olduğunun oy birliğiyle kabul edildiği vurgulanan mütalaada, "Maktulün vücudunda yakılmadan önce ölümü gerektirecek mahiyette bir darp izine rastlanılmadı. Maktulün yakıldığı yere el bilekleri plastik kelepçeyle bağlanarak getirilmesi dikkate alındığında yakılmadan önce canlı vaziyette bulunduğu yere getirildiği, burada kumaş malzemeler ve benzinle canlı olarak yakılarak öldürüldüğü düşünülmektedir" denildi.Mütalaada, sanıkların 'tasarlayarak öldürme' suçundan değil, 'iştirak halinde canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'hürriyetinden yoksun kılma' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi. Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarına esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.