Eylül’ün hedefi milli takım

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Antalya'da polis akademisine hazırlanmak amacıyla 1,5 yıl önce muay thai sporuna başlayan 19 yaşındaki Eylül Gezici, ilk turnuvasında il birincisi oldu.Gelecek ay Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı hedefleyen Eylül, "Bu sene il seçmeleri ve sonrasında Türkiye Şampiyonası var. Birinciliği kazanıp, milli takım hedefimi gerçekleştirmek istiyorum. Tek isteğim şampiyon, ahlâklı ve zeki sporcu olmak. Polis akademisine hazırlanıyorum. Hayal ettiğim polislik mesleğini yapabilmek için spor eğitimimde zorlu parkurlarda sıkılmadan çalışıyorum" ifadelerini kullandı.Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü antrenörlerinden Yasin Urlu yönetiminde Antalya Spor Salonu'nda haftanın 5 günü antrenman yapan Gezici, taktik çalışmalarının yanı sıra, 2 gün de doğada komando eğitimini andıran idmanıyla gücünü artırıyor. Doğadaki 3 saatlik güç ve kuvvet çalışmalarında koşan, şınav çeken, jimnastik hareketleri yapan Eylül, salonda da halat çekerek, traktör tekerleklerini kaldırıp indirerek antrenmanını tamamlıyor.