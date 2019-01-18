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Eylül’ün hedefi milli takım

Polis akademisine hazırlanmak amacıyla muay thai sporuna başlayan Eylül Gezici, Komando eğitimini andıran bir antrenman programı uyguluyor

Giriş Tarihi: 18.1.2019
Eylül’ün hedefi milli takım
Antalya'da polis akademisine hazırlanmak amacıyla 1,5 yıl önce muay thai sporuna başlayan 19 yaşındaki Eylül Gezici, ilk turnuvasında il birincisi oldu. Komando eğitimini andıran antrenman programıyla Türkiye şampiyonasına hazırlanan Gezici, altın madalya kazanıp, milli takıma seçilmeyi hedefliyor.

HAYALİ POLİS OLMAK
Gelecek ay Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı hedefleyen Eylül, "Bu sene il seçmeleri ve sonrasında Türkiye Şampiyonası var. Birinciliği kazanıp, milli takım hedefimi gerçekleştirmek istiyorum. Tek isteğim şampiyon, ahlâklı ve zeki sporcu olmak. Polis akademisine hazırlanıyorum. Hayal ettiğim polislik mesleğini yapabilmek için spor eğitimimde zorlu parkurlarda sıkılmadan çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

KOMANDO EĞİTİMİ
Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü antrenörlerinden Yasin Urlu yönetiminde Antalya Spor Salonu'nda haftanın 5 günü antrenman yapan Gezici, taktik çalışmalarının yanı sıra, 2 gün de doğada komando eğitimini andıran idmanıyla gücünü artırıyor. Doğadaki 3 saatlik güç ve kuvvet çalışmalarında koşan, şınav çeken, jimnastik hareketleri yapan Eylül, salonda da halat çekerek, traktör tekerleklerini kaldırıp indirerek antrenmanını tamamlıyor.
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Eylül’ün hedefi milli takım
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