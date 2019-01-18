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Güvercin fiyatları el yakıyor

’da bir çiftlikte ‘Şebap Güvercini’ yetiştiren , kuşların 100 bin liraya alıcı bulduğunu söyledi

Giriş Tarihi: 18.1.2019
Güvercin fiyatları el yakıyor
Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkede fanatikleri bulunan Şebap güvercinleri, 100 bin liraya kadar alıcı buluyor. Antalya'da 10 dönüm arazi üzerine kurulu çiftlikte Şebap güvercini yetiştiren Melih Yılmaz, Şebap kelimesinin Arapçadan geldiğini, anlamının ise 'gençlik' olduğunu söyledi. Şebap güvercinlerinin 100 bin liraya kadar alıcı bulduğunu belirten Yılmaz, bu güvercinlerin en büyük özelliğinin, üst soyların kan ırkı olduğunu ifade etti.

100 BİN LIRAYA SATILDI
Irkı popüler yavrular büyüdüğünde yüksek fiyatlara satıldığını kaydeden Melih Yılmaz, anne ve babası şampiyon bir yavrunun gelecekte şampiyon olma olasılığının yüksek olduğunu vurguladı. Bir güvercinin otomobil fiyatına alıcı bulmasının en büyük nedeninin güzelliği olduğunu kaydeden Yılmaz, tutkunlarının, Türkiye'deki her Şebap güvercininin soy haritasını takip ettiğini anlattı. Şebap Güvercin Federasyonu hakemi olduğunu da belirten Melih Yılmaz, Şebap güvercini fanatizminin her geçen gün büyüdüğünü söyledi. Yılmaz, "Bir arkadaşımızın kuşu 100 bin TL'ye satıldı. Birçok kuşa 50 bin TL üzerinde fiyat biçildi. Ama sahipleri satmadı" dedi.
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Güvercin fiyatları el yakıyor
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